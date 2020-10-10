У генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского выявили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил сам Смелянский на своей странице в Facebook.

"Ну что, я теперь тоже в статистике больных Covid-19", - написал он.

"Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушёл на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп, насколько это возможно", - рассказал глава "Укрпочты".

По его словам, он работает дистанционно и сможет провести все встречи, которые были назначены на ближайшее время, состоятся.

Напомним, вчера стало известно, что Covid-19 добрался до ЦИК. Коронавирус подхватили 34 работника комиссии.

Также мы писали, что в Раде коронавирус подхватили 75 человек, есть смертельный случай.