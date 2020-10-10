В четырех регионах Украины больничные койки заполнены на более чем 70%. Всего в стране заполненность больничных коек первой волны для больных коронавирусной инфекцией составляет 59,4%.

Об свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в субботу, 10 октября.

Так, наиболее загруженными являются больницы:

Донецкой (107,8%);

Одесской (81,1%);

Луганской (81,1%);

Харьковской (72,4%) областей;

В Киеве же этот показатель составляет 69%.

Менее всего загружены больницы:

Херсонской (23,2%);

Ивано-Франковской (36,4%);

Закарпатской (41,4%);

Кировоградской (50,9%) областей.

Отметим, что из всех регионов только Кировоградская область соответствует критериям к ослаблению карантина. Здесь показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 23,6 при норме в 40. В остальных регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 159,5.

Напомним, по данным на 3 октября в Украине почти 54% коек для больных Covid-19 были уже заполнены.

Тем временем в стране продолжает расти количество больных за сутки. Так, в Украине уже второй день подряд почти 6 тысяч новых случаев коронавируса.