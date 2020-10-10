В четырех областях Украины больничные койки заполнены более, чем на 70% - Минздрав
В четырех регионах Украины больничные койки заполнены на более чем 70%. Всего в стране заполненность больничных коек первой волны для больных коронавирусной инфекцией составляет 59,4%.
Об свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в субботу, 10 октября.
Так, наиболее загруженными являются больницы:
- Донецкой (107,8%);
- Одесской (81,1%);
- Луганской (81,1%);
- Харьковской (72,4%) областей;
- В Киеве же этот показатель составляет 69%.
Менее всего загружены больницы:
- Херсонской (23,2%);
- Ивано-Франковской (36,4%);
- Закарпатской (41,4%);
- Кировоградской (50,9%) областей.
Отметим, что из всех регионов только Кировоградская область соответствует критериям к ослаблению карантина. Здесь показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 23,6 при норме в 40. В остальных регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 159,5.
Напомним, по данным на 3 октября в Украине почти 54% коек для больных Covid-19 были уже заполнены.
Тем временем в стране продолжает расти количество больных за сутки. Так, в Украине уже второй день подряд почти 6 тысяч новых случаев коронавируса.