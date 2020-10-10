В ближайшие пару дней в Украине будет теплая погода, но в воскресенье возможны небольшие дожди в отдельных районах. Местами также ожидаются туманы.

Об этом сообщают синоптики из Украинского гидрометцентра.

В ночь на воскресенье в большинстве западных и южных областей будет дождь. Также осадки возможны в Полтавской и Харьковской областях. На остальной части страны возможна небольшая облачность.

Ночью и утром в западной части страны ожидаются туманы и юго-восточный ветер в районе 3-8 м/с. Воздух в темное время суток будет в пределах 8-13 градусов, а на побережье морей до +16. Днем столбик термометра прогреется до 14-19 тепла, на юге до +23.

В Киеве в воскресенье будет без существенных осадков. Воздух будет в районе 17-19 градусов, а ночью около 10-12 тепла.

В понедельник, 12 октября, в Украине будет без осадков, хотя местами возможен туман. Температура ночью будет 7-12 градусов, в южной части 11-16 тепла. Днем столбик термометра прогреется до 16-21 градуса, а на востоке до 24 тепла.

В Киеве в понедельник будет без дождей, но с туманами. Температура ночью будет от 10 до 12 градусов, а днем около 17-19 по Цельсию.

Напомним, синоптики объявили о повышенной пожарной опасности в Украине в ближайшие дни. В частности, возможно возникновение пожаров в Сумской и Одесской областях.