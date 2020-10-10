В Полтаве прошла акция протеста против ужесточения карантинных мер, в которой приняли участие представители малого и среднего бизнеса. Организатором акции выступил и.о. мэра города Александр Шамота.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавского горсовета в субботу, 10 октября.

Как сообщается, участники акции требовали, чтобы в Украине, и в Полтаве в частности, не вводили жесткий карантин. Закрытие предприятий, предприятий торговли и питания, спортивной индустрии и учебных заведений люди считают не только нецелесообразным шагом правительства, но и таким, который может привести к стремительному падению экономики, отмечается в сообщении.

"Остановка предприятий и закрытие города окончательно добьет экономику Полтавы и страны в целом", — заявил и.о. мэра Полтавы Александр Шамота, который выступил организатором акции.

Говоря об акции на своей странице в Facebook, градоначальник заявил, что участники акции не оспаривают необходимость введения санитарных мер.

"Конечно, мы не возражаем против элементарных санитарных мероприятий как ношение маски, мытье и дезинфекция рук, и социальная дистанция. Поэтому каждая из отраслей делегировала по 10 своих представителей, которые озвучили свою позицию и свое отношение к тем мерам, которые сегодня навязывает нам государство. Но локдаун ничего не дает. Изоляция ничего не дает. Мы видим, что обещанного иммунитета к коронавирусной инфекции нет, в Полтаве, Черновцах и по всему миру все больше фиксируют случаев повторного заражения людей, а это значит, что к нему не будет вакцины. А это в свою очередь означает, что любые мероприятия, направленные на остановку экономики и работы людей неэффективны - мы не сможем удерживать людей по домам вечно", - подчеркнул Шамота.

Кроме того, он добавил, что после весеннего карантина только в Полтаве более 74 млн недовыполнение бюджета, а уровень безработицы достиг рекордной отметки с 2000 годов. По словам секретаря городского совета, такие цифры появились из-за того, что ряд предприятий не смогли возобновить работу и закрылись навсегда. Пострадали от карантина прежде всего заведения торговли, представители рынков и индустрии красоты.

"И хочу напомнить - после выборов наше дорогое парламентское монобольшинство подняло на 30% стоимость отопления, Так на какие шиши люди должны платить коммуналку завтра, если их оставят без работы сегодня?", - сказал Шамота.

Также глава Полтавы сообщил, что уже сегодня Минобразования и науки готовит пакет документов, по которым учебные заведения по всей стране должны пойти на каникулы в предвыборную неделю. А после каникул их планируют перевести на полное дистанционное обучение до марта 2021 года, отмечается в сообщении.

Напомним, согласно решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС Полтава с 12 октября отнесена к "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности. До этого Полтава также находилась в "оранжевой" зоне.

Как сообщалось, 5 октября и.о. мэра "оранжевой" Полтавы отказался усиливать карантин и призвал всех работать, как и раньше.