Сегодня в полдень по местному времени (11:00 по Киеву - Ред.) в зоне конфликта в Нагорном Карабахе вступило в силу соглашение о прекращении огня, которое было принято в ночь на субботу по итогам многочасовых переговоров в Москве глав МИД Армении, Азербайджана и России. Однако Армения и Азербайджан сразу же обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Армении.

По информации армянского военного ведомства, силы Азербайджана начали атаку в местности Караханбейли. Однако в Баку заявили, что Армения обстреляла Тертер и Агдам.

"Тертер и Агдам подвергается обстрелу со стороны противника", — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Азербайджана.

Отметим, что перед этим министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что стороны согласились объявить прекращение огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Красного Креста.

При этом конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

В то же время утром в субботу сообщалось, что в зоне конфликта стороны снова начали ожесточенные бои на южном направлении фронта с применением большого количества беспилотников и артиллерии.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале наступления на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В ведомстве сообщили, что проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР).