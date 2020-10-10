По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Киеве подтвердились 532 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии заболели 26 995 человек.

Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"За прошедшие сутки вирус обнаружили в 532 людей. 6 больных скончались. Всего коронавирус забрал жизни 469 киевлян. На сегодня в столице уже 26 995 подтвержденных случаев заболевания на covid-19", - говорится в сообщении.

Среди зараженных есть:

279 женщин (от 18 до 90 лет);

214 мужчина (от 18 до 80 лет);

25 девочек (от 1 до 17 лет);

14 мальчиков (от 1 до 17 лет).

Также уточняется, что за сутки коронавирусом заболел 21 медик.

"Не уменьшается и количество госпитализированных. В больницы попали 82 пациента", - рассказал Кличко.

Выздоровели за сутки 216 пациентов. Всего болезнь преодолели 9 627 жителей Киева. Больше всего случаев заражения обнаружили в Деснянском районе – 117 случаев. В Дарницком районе подтвердились 89 случаев заражения, а в Днепровском 67 заболевших.

Напомним, сегодня в Украине подтвердились 5 728 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло отметки в 256 266 человек.

Также "Страна" писала, что Украина обновила антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки. Если в четверг, 8 октября, скончались 93 человека, то за вчера показатель вырос до 108 человек.