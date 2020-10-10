Вчера начались переговоры Армении и Азербайджана - впервые с момента возобновления войны. Они прошли в Москве по предложению российского президента Владимира Путина.

По итогам стороны согласились на перемирие. До этого война шла почти две недели. И вялотекущей ее назвать нельзя.

Разобрались, до чего договорились Баку и Ереван. И удастся ли удержать перемирие.

Что подписали в Москве

Вчера днем в столицу России прибыли главы МИД Армении и Азербайджана. Они вступили в переговоры.

Посредником стал глава МИД России Сергей Лавров, который принял участие в общении своих коллег из Баку и Еревана - Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна.

Заседание троих министров длилось без малого 11 часов и завершилось в третьем часу ночи. Это значило, что с одной стороны противоречий много. С другой - дипломаты не хотят заканчивать переговоры без результата.

Результат появился важный, но достаточно скромный - договоренность о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших.

В документе не говорилось, надолго ли прекращают стрельбу. Но судя из контекста сказанного - только на время, в гуманитарных целях.

Впрочем и это символически важный момент. Раз удалось прекратить огонь сейчас, значит этого можно добиться и в будущем. Ну, и сам прецедент важен: 13 дней шло кровавое противостояние, и хоть какая-то пауза в кровопролитии - позитивный сигнал.

Вторая договоренность - стороны согласились, что начинают переговоры о полноценном мирном урегулировании в рамках Минской группы ОБСЕ (это многолетний посредник в Карабахском вопросе). Их в документе назвали "субстантивными". Это значит - которые проходят без влияния со стороны.

Данную опцию можно причитать как декларацию того, что ни Турция, ни Россия на стороны конфликта давить не станут.

Впрочем, реальность такова, что пока "субстантивно" разобраться между собой Армения и Азербайджан не могут. Из документа следует, что арбитром выступила Москва.

Лед тронулся именно после посредничества России. Это значит, что Кремлю пока удается балансировать между бывшими союзными республиками, не ввязываясь в этот конфликт на чьей-то стороне - но при этом и сохраняя влияние на враждующие лагеря. А значит и на весь регион Закавказья в целом.

Впрочем, усилия посреднической миссии для такой горячей точки как Карабах - это, как правило, путь разочарований. Посмотрим, что происходит в непризнанной республике после соглашений об остановке огня.

Сохраняется ли перемирие?

Остановка огня наступила в 11 часов по киевскому времени. Уже через 40 минут минобороны Армении обвинило Баку в нарушении. Азербайджанцы, по данным ведомства, атаковали местность Караханбейли.

Азербайджан же заявил о том, под обстрелом противника находится территория Тертерского и Агдамского районов, в связи с чем "принимаются адекватные меры".

Ереван в свою очередь проинформировал, что враг обстрелял село на территории непосредственно Армении (вторая сторона это опровергла). А в Степанакерте - столице Нагорного Карабаха - после перемирия включили сирену воздушной тревоги.

Впрочем, пока никто не публикует фото и видео боев или обстрелов, которые произошли бы после начала перемирия. Поэтому доподлинно неизвестно - правдивы ли сообщения сторон или они призваны держать градус противостояния для того, чтобы не расслаблять войска и население.

В любом случае, обвинения в первый же час перемирия показывают: остановка огня и Арменией, и Азербайджаном воспринимается как мера кратковременная.

О том же говорят и сообщения сторон во время переговоров. Пока в Москве заседали министры, в Баку, например, рапортовали об интенсивных боевых действиях. Президент Ильхам Алиев заявил, что его силы освободили город Гадрут. В ответ на это военные корреспонденты, работающие в Карабахе, сняли видео, что населенный пункт по-прежнему в руках армян.

Судя по всему, в азербайджанском обществе большой запрос на военное решение вопроса Карабаха. Чем пользуются власти, ежедневно сообщая о "перемогах". Но не только они. "Страна" уже разбирала мотивы новой войны, которые в том числе связаны с кризисом доверия к власти в обеих странах.

Но в данном случае жесткие заявления были похожи на отвлечение внимания - победные реляции звучали как раз в момент московских переговоров. Власти Азербайджана показывали населению (а также, не исключено, своим турецким союзникам) что "зрады" не будет.

В то же время пока объективно подтвержденных данных о срыве перемирия нет. При этом долгосрочная переспектива такой паузы пока туманна. Показательными станут ближайшие дни, а особенно сегодняшний. Если градус противостояния за это время понизить не удастся, то и новые переговоры, которые одобрили Баку и Ереван, также могут не состояться.

Что будет дальше?

Как видим, первая попытка остановить огонь завершилась успехом при посредничестве России. Далее стороны пока что договорись вернуться к формату, который около 30 лет удерживал ситуацию от большой войны - минской группе ОБСЕ. Но удастся ли в ее рамках что-то решить по Карабаху?

Максимум, чего могли добиться от сторон международные посредники раньше - это заморозка конфликта. А также "казанская формула" - компромисс, который заключается в том, что армяне отдают Азербайджану районы вокруг Карабаха, а Баку в ответ снимает экономическую блокаду.

Но после нынешнего обострения крайне маловероятно, что обе стороны на такой компромисс согласятся. По крайней мере пока не успокоится ситуация. Так что пока речь может идти максимум о новой заморозке конфликта. Который, однако, как. показала практика, может быстро разморозиться, если меняется баланс сил в регионе.

Его изменила Турция, которая помогла Азербайджану модернизировать армию и пообещала поддержку при возвращении Карабаха.

То есть Анкара по сути стала стороной конфликта. Но на переговорах в Москве турок не было. А в день, когда они начались, Турция слала далеко не примирительне мессиджи.

Спикер парламента страны вчера пообещал Баку военную помощь, если последует официальное обращение Азербайджана. А после подписания перемирия в Турции заявили, что это важный шаг, но он не заменит "окончательного решения проблемы".

В общем заметно, что новая заморозка конфликта Анкару не устраивает. И в этом с ней, по крайней мере на словах, солидарен Баку. Который тем не менее пошел на переговоры в Москве - хотя ранее на них не соглашался и ставил предварительным условием вывод армянских войск из Карабаха.

Такая смена вектора говорит о том, что военные действия идут не столь гладко. Блицкриг против Карабаха определенно провалился. Да, преимущество у азербайджанцев есть - и в технике, и в мобилизационном ресурсе. Но оно пока не стало решающим. А затяжная война может сильно ударить по экономике страны.

Да и не только по ней - в уязвимом для обстрелов положении оказались крупные города Азербайджана. При этом у собственно Армении такой проблемы нет: азербайджанцы обстреливают формально свою же территорию, а в ответ получают ракетные удары по ней же.

Ответить налогичными обстрелами по Армении в Баку не могут: Ереван - член ОДКБ, и эта организация должна будет вмешаться. В этом случае на стороне азербайджанцев скорее всего выступит Турция. И вряд ли кто-то заинтересован в большой войне, которая начнется после этого.

Прежде всего такого исхода не хотят сами Армения и Азербайджан, чья государственность тогда вообще окажется под вопросом. Что, видимо, и привело их за стол переговоров.

Одновременно остановка огня обозначает маленькую победу Армении. Еревану заморозка конфликта выгодна, поскольку позволяет сохранить статус-кво - свое влияние на Карабах. При более же глубоком варианте урегулирования придется однозначно делать территориальные уступки, на что Армения идти, конечно же, не хочет.

Ввиду того, что у сторон полностью противоположные позиции, поле для компромисса отсутствует. Поэтому перемирие пока видится шатким.

Таким оно и останется, если в ближайшее время не будет предложена какая-то новая модель урегулирования в Карабахе. Вокруг которой и начнутся "субстантивные переговоры".