В ресторанах и кафе все официанты и сотрудники должны находиться в медицинских масках, и не снимать их ни при каких обстоятельствах.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга в субботу, 10 октября.

"Я вам расскажу на своем примере, как я посещаю такие заведения питания иногда в воскресенье со своей семьей. Мы заходим в ресторан обязательно в маске, когда доходим до столика, то садясь – снимаем маски", - сказал он.

В то же время Степанов рассказал, что согласно противоэпидемических правил, за столом может находиться не более четырех лиц.

"Если у Вас семья из четырех лиц и есть еще ребенок до 14 лет, то в таком случае пять человек. Необходимо обеспечить, чтобы они размещены были на расстоянии не меньше 1,5 метра", - рассказал он.

Помимо этого, уточнил он, при входе в заведение должны быть антисептики. Желательно, чтобы они находились на каждом отдельном столике.

"Все официанты и весь персонал должны быть в масках, она должна прикрывать и нос, и рот. Это обязательно, и они не должны их снимать не при каких обстоятельствах", - подчеркнул он.

Такое же правило, рассказал Степанов, касается сотрудников и на кухне ресторана или кафе.

Степанов рассказал о правилах работы кафе и ресторанов осенью в условиях карантина. Смотреть с 14:28. Видео: Facebook/Минздрав

Напомним, в ходе этого же брифинга Степанов рассказал о том, как государственные учреждения будут направлять образцы в частные лаборатории для проведения тестирований на Covid-19.