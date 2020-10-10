За минувшие сутки в РФ выявили 12 846 новых случаев заражения коронавирусной инфекций во всех регионах, из них в Москве — 4105. Это новый антирекорд.

Об этом сообщает российский оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Так, в течение последний суток в РФ выявлено 12 846 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 3 338 случаев (26,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в России за время пандемии выявлено 1 285 084 заболевших в 85 регионах.

Кроме того, за сутки от инфекции скончались 197 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 22 454 человека.

Напомним, вчера, 9 октября, сообщалось, что в России за последние сутки зафиксировали 12 126 инфицированных. До этого максимальный суточный прирост был отмечен 11 мая — в тот день коронавирус подтвердился у 11 656 россиян

Тем временем в Украине уже второй день подряд почти 6 тысяч новых случаев коронавируса.