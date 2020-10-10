Семья в Харьковской области держала силой и заставляла бесплатно работать в фермерском хозяйстве девять человек. Среди освобожденных трое женщин, пятеро мужчин и один ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Харьковской области.

"В ходе обысков, проведенных прокуратурой области совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ Нацполиции в Харьковской области, выявлено 9 человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату. Среди них - трое женщин, пятеро мужчин, 1 несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

Согласно изученной информации, члены группы подыскивали людей, которые находились в уязвимом состоянии. Им обещали высокооплачиваемую работу и хорошие условия проживания.

На самом деле людей селили на фермерском хозяйстве, где условия проживания были непригодными для жизни. Им предоставляли указания по выполнению определенного объема работы и платили мизерные деньги.

В случае, если работа не была выполнена, людям создавали искусственные долги и заставляли их отрабатывать. Свобода передвижения при этом у людей была ограничена как в рабочее, так и нерабочее время.

По данному факту открыто уголовное дело.

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