Государственные учреждения будут направлять образцы в частные лаборатории для проведения тестирований на Covid-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в субботу.

"Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий относительно проведения тестирований. То есть наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор, то есть мазок у человека, - она будет передавать в частные лаборатории, которые уже будут проводить тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании", - сказал он.

Как он пояснил, "это не означает, что сейчас частная лаборатория начнет делать просто для людей с улицы эти тесты. Мы просто не сможем это проконтролировать, потому что мы частным лабораториям будем платить деньги".

По словам главы Минздрава, образцы для проведения анализов будут отвозиться в частные лаборатории.

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Напомним, вчера Кабмин распорядился использовать плазму для лечения Covid-19 и привлечь к проверке тестов частные лаборатории.

Также сообщалось, что в Киеве люди сотнями собираются у лабораторий, чтобы сдать тест на коронавирус.