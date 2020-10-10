По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Украине подтвердились 108 новых смертей пациентов, которые были заражены коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Так, всего с начала эпидемии скончались 4 887 человек. За сутки показатель увеличился на 108 человек, что является новым антирекордом. Предыдущий был установлен в четверг, 8 октября. Тогда от коронавируса умерли 93 человека.

Больше всего за сутки скончалось пациентов в Днепропетровской области – 22 человека. На втором месте Львовская область – умерли 9 людей.

Напомним, в мире второй день подряд отмечается рекордное число новых случаев заражения коронавирусом.

Также "Страна" рассказывала, что сегодня в Украине подтвердились 5 728 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло отметки в 256 266 человек