Президент США Дональд Трамп рассказал, как раскритиковал канцлера ФРГ Ангелу Меркель за одобрение строительства "Северного потока-2".

Об этом американский лидер заявил в интервью в радиопередаче "The Rush Limbaugh Show".

"Меркель не стала вдаваться в обсуждения, когда я раскритиковал ее за одобрение "Северного потока-2". Она тогда лишь улыбнулась. Тогда я ей сказал, что и не нужно ничего отвечать. Я не хотел, чтобы она оказалась в неловкой ситуации", - рассказал Трамп.

Также он напомнил, что заставил Меркель значительно увеличить траты на оборону от России.

"Меркель - умный человек, но я заставил их платить на 130 млрд долларов больше на цели обороны от России", - сказал американский президент.

Напомним, в сентябре Госдеп потребовал у ФРГ пересмотреть отношение к "Северному потоку - 2" в связи с отравлением Навального.

Позже в США объявили о создании коалиции против "Северного потока-2".

Между тем Германия предложила США миллиард евро за отказ от санкций против строительства газопровода с Россией.