В субботу, 10 октября, синоптики объявили о повышенной пожарной опасности в Украине в ближайшие дни. В частности, возможно возникновение пожаров в Сумской и Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 10-12 октября в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

До этого мы рассказывали, что согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, предстоящие выходные в Украине все еще будут теплыми. Суббота будет преимущественно сухой, лишь в Одесской, Николаевской, местами в Крыму местами пройдут дожди.

Ранее "Страна" писала о том, что сразу после выходных "бабье лето" в Украине будет закругляться. Температура начнет потихоньку падать.