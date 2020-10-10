В субботу, 10 октября, министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением об обстреле с армянской стороны населенного пункта Гадрут в Нагорном Карабахе. Интенсивные бои продолжались даже ночью.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Противник с ходжалинского направления подвергает обстрелу из реактивных систем залпового огня Гадрут", - говорится в сообщении.

В ответ на действия противника, утверждают силовики Азербайджана, были применены "адекватные меры".

"В результате продолженной Азербайджанской Армией наступательной операции за этот период точным огнем было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы противника, 13 танков, 4 РСЗО БМ-21 Град, 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация, 2 зенитные установки M55 Застава, 2 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в тексте сообщения.

В Карабахе идут интенсивные бои. Видео: YouTube/Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

Напомним, новый виток войны в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. Азербайджан, ободряемый Турцией, начал наступательную операцию по возвращению территорий, захваченных Арменией 30 лет назад.

Детальнее историю конфликта мы описывали в материале Жажда реванша. Как 30 лет назад началась война в Карабахе, почему идет сейчас и чем это похоже на Донбасс.