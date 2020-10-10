Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится глава России Владимир Путин, при этом отметив, что никто до него не проводил столь жесткую политику в отношении РФ.

Об этом американский лидер сказал в интервью в радиопрограмме "The Rush Limbaugh Show".

"Мне нравится Путин и, возможно, я нравлюсь Путину. Но я гарантирую, что ему было бы гораздо проще иметь дело с Хиллари Клинтон или с Байденом, поскольку Байден медлителен и не обладает качествами, необходимыми для того, чтобы исполнять обязанности президента",- сказал американский президент.

По его словам, ранее никто не проводил более жесткую политику против России. Трамп напомнил, что увеличил расходы НАТО, занялся проблемой Северного потока и оказывал военную и финансовую помощь Украине в борьбе против РФ.

"Никто не проводил в отношении России более жесткую политику, чем я. Я добился того, чтобы расходы НАТО на оборону от России были увеличены. Я указал на проблему с газопроводом "Северный поток - 2" и заявил Германии: вы платите России миллиарды долларов, а мы защищаем вас от России, что за сделку вы заключили? Я предоставил противотанковые комплексы Украине, в то время как администрация Обамы поставляла туда подушки. Я предоставил Украине денежные средства, крупные средства. Никто ранее не проводил столь жесткой политики в отношении России", - заявил Трамп.

Напомним, на днях в США рассекретили записки экс-главы ЦРУ Бреннана о том как раздували скандал с российскими связями Трампа. Они свидетельствуют о том, что представители Демократической партии планировали скомпрометировать Трампа якобы связями с Россией, чтобы отвлечь общественность от скандала с почтой.

Также сегодня стало известно, что запланированные на 15 октября дебаты Трампа и Байдена отменили.