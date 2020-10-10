Министерство социальной политики Украины выступило с инициативой запретить принимать наследство тем, кто не ухаживал за своими пожилыми родственниками.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

Так, документ предусматривает запрет на получение наследства до того момента, пока не будут возмещены расходы на уход за пожилым человеком в соответствующем государственном учреждении.

Предусматривается, что лица не имеют права на наследство, если раньше уклонялись от ухода за пожилыми родственниками.

Кроме того, законопроект предлагает внести изменения в Гражданский кодекс в части пересмотра сущности пожизненного содержания и ухода. Взамен за это, учреждение сможет претендовать на наследство.

Ранее сообщалось, что в 2018-м три четверти украинцев умерли, даже не составив завещания.

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