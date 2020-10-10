В субботу, 10 октября, стало известно об отмене дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от "демократов" Джо Байдена. Они были запланированы на 15 октября.

Об этом говорится в заявлении Комиссии по президентским дебатам (CPD).

Так, 8 октября было решено перенести дебаты в виртуальный формат ради здоровья всех участников избирательного процесса. Однако после этого штабы обеих кандидатов раскритиковали это решение.

"Теперь очевидно, что 15 октября дебатов не будет, и CPD сосредоточит внимание на подготовке к финальным президентским дебатам, запланированным на 22 октября", - говорится в сообщении.

Представитель Байдена Эндрю Бэйтс уже назвал это решение позором.

"Это позор, что Дональд Трамп уклонился от единственных дебатов, в которых избиратели могут задавать вопросы, но это неудивительно". По его словам, Трамп "не имеет мужества отвечать за свою позицию перед избирателями так, как вице-президент Байден", - сказал он.

В то же время штаб Трампа обвинил комиссию в предвзятости.

"Нет никаких медицинских причин, чтобы отменять дебаты 15 октября в Майами, поскольку президент будет здоров и готов к ним", - сказал представитель штаба Тим Мерто.

Ранее "Страна" рассказывала, как прошли первые дебаты кандидатов в президенты.

Мы также описывали дебаты с участием действующего вице-президента Майкла Пенса (республиканца) и кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис.