Запланированные на 15 декабря дебаты Трампа и Байдена отменили
В субботу, 10 октября, стало известно об отмене дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от "демократов" Джо Байдена. Они были запланированы на 15 октября.
Об этом говорится в заявлении Комиссии по президентским дебатам (CPD).
Так, 8 октября было решено перенести дебаты в виртуальный формат ради здоровья всех участников избирательного процесса. Однако после этого штабы обеих кандидатов раскритиковали это решение.
"Теперь очевидно, что 15 октября дебатов не будет, и CPD сосредоточит внимание на подготовке к финальным президентским дебатам, запланированным на 22 октября", - говорится в сообщении.
Представитель Байдена Эндрю Бэйтс уже назвал это решение позором.
"Это позор, что Дональд Трамп уклонился от единственных дебатов, в которых избиратели могут задавать вопросы, но это неудивительно". По его словам, Трамп "не имеет мужества отвечать за свою позицию перед избирателями так, как вице-президент Байден", - сказал он.
В то же время штаб Трампа обвинил комиссию в предвзятости.
"Нет никаких медицинских причин, чтобы отменять дебаты 15 октября в Майами, поскольку президент будет здоров и готов к ним", - сказал представитель штаба Тим Мерто.
Ранее "Страна" рассказывала, как прошли первые дебаты кандидатов в президенты.
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