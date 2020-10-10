По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Украине подтвердились 5728 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло отметки в 256 266 человек.

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Добавим, что вчера, 9 октября, в Украине количество зараженных составляло 250 538 человек. За сутки удалось обнаружить 5 804 новых пациентов. Это всего на 76 человек больше, чем вчера.

С начала эпидемии коронавируса в Украине скончались 4887 человек (+108 за сутки). Выздоровели уже 112 570 украинцев (+1920 за сутки). Число активных случаев коронавируса по, по данным СНБО, составляет 138 809 человек (+3700 за сутки).

Напомним, что ВОЗ зарегистрировала новый мировой рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки.