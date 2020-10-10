Поздно ночью в Москве завершились 11-часовые переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве Российской Федерации. Ее представлял Сергей Лавров.

Основных посыла в договоренностях три:

1. Стороны договорились начать прекращение огня в гуманитарных целях с 12 часов субботы, 10 октября. После этого начнется обмен пленными и телами погибших.

2. Далее Ереван и Баку приступают к переговорам о постоянном мирном урегулировании.

3. Обе стороны привержены базовым принципам решения Карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ - посреднической структуры, которая занимается урегулированием в Нагорном Карабахе.

Именно она будет посредником при новых переговорах Азербайджана и Армении.

Полный текст документа публикуем ниже:

Ранее Владимир Путин призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь в Карабахе и пригласил глав МИД обех стран в Москву для подписания соглашения.

Новый виток войны в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. Азербайджан, ободряемый Турцией, начал наступательную операцию по возвращению территорий, захваченных Арменией 30 лет назад.

Детальнее историю конфликта мы описывали в материале Жажда реванша. Как 30 лет назад началась война в Карабахе, почему идет сейчас и чем это похоже на Донбасс.

Однако быстрой победы достичь не удалось: завязались позиционные бои, которые стали весьма жестокими. От обстрелов страдает гражданская инфраструктура Карабаха и Азербайджана. Таким образом до перемирия, которое наступает сегодня, новая война длилась 13 дней.

При этом накануне подписания глава Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что от своего условия Баку не отступит - выведение армянских войск из Карабаха. И пока непонятно, сколько удастся удержать прекращение огня.