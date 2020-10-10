Во время посещения СИЗО КГБ действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеседовал с оппозиционерами, которые там находятся после задержаний.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

"Конституцию на улице не напишешь", - приводит канал единственную цитату Лукашенко, которую тот якобы сказал членам координационного совета и объединенного штаба Светланы Тихановской.

Всего встреча длилась более четырех часов. На ней присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова и Виталий Шкляров. Источник утверждает, что цель визита Лукашенко - "услышать мнения всех", однако содержание разговоров неизвестно.

Напомним, вслед за введением ограничительных мер в отношении белорусских чиновников Евросоюз может утвердить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщала "Страна", Министр внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит оснований разрывать дипломатические отношения с Беларусью или понижать свое дипломатические присутствие в республике.