Бацька навестил арестованных оппозиционеров в СИЗО КГБ. Фото
Во время посещения СИЗО КГБ действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеседовал с оппозиционерами, которые там находятся после задержаний.
Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
"Конституцию на улице не напишешь", - приводит канал единственную цитату Лукашенко, которую тот якобы сказал членам координационного совета и объединенного штаба Светланы Тихановской.
Всего встреча длилась более четырех часов. На ней присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова и Виталий Шкляров. Источник утверждает, что цель визита Лукашенко - "услышать мнения всех", однако содержание разговоров неизвестно.
Напомним, вслед за введением ограничительных мер в отношении белорусских чиновников Евросоюз может утвердить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как сообщала "Страна", Министр внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит оснований разрывать дипломатические отношения с Беларусью или понижать свое дипломатические присутствие в республике.