Пара из французского города Гавр за огромные деньги купили котенка модной экзотической породы саванна. Однако со временем выяснилось, что это тигр.

О курьезной истории пишет издание New York Post.

Два года назад французы наткнулись на онлайн-рекламу породы саванна - выведенного в 1980-х гибрида домашней кошки и африканского сервала. Они выложили около 7000 долларов на котенка. Но позже заподозрили, что с их новым питомцем что-то не так. Они поняли, что купили суматранского тигра.

По данным Всемирного фонда дикой природы, этот вид тигров родом из Индонезии считается вымирающим. В мире таких осталось менее 400. А в Индонезии за охоту на них приговаривают к тюремному заключению и крупным штрафам.

Несмотря на активизацию усилий по сохранению тигров на Суматре и в других регионах Азии существует спрос на органы этих животных и снадобья, приготовленных из их частей.

Французские власти 6 октября арестовали девять человек в связи с этой историей - они подозреваются в причастности к незаконной торговле дикими животными.

Пока неясно, откуда взялся котенок, но уже установлено, что перед продажей его сняли в клипе рэп-исполнителя.

Тигра передали Французскому бюро биоразнообразия.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве в заброшенном клубе нашли шесть беспризорных тигров.

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