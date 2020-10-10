Во время лечения от коронавируса президента США Дональда Трампа было использовано экспериментальное лекарство, созданное на основе крови троих жителей Сингапура, которые уже перенесли заболевание.

Об этом сообщает сингапурское издание The Straits Times.

Как утверждает администрация Трампа, лечили президента экспериментальной разработкой REGN-COV2, которую создала биотехнологическая компания Regeneron. По заказу Национального центра инфекционных заболеваний США (NCID) Regeneron отобрала 20 сингапурцев, которые уже переболели коронавирусом, сократив в дальнейшем их количество до троих человек.

"REGN-COV2 представляет собой комбинацию или "коктейль" двух антител, которые являются белками. Они связываются с вирусом и препятствуют ему вторжению в клетки человека", - указано в сообщении.

Так, на основе крови переболевших коронавирусом людей получился препарат, который затрудняет мутации коронавируса и может противостоять антителам, которые в ответ вырабатывает вирус, атакуя его разные участки.

Напомним, в крови президента США Дональда Трампа, у которого на прошлой неделе выявили коронавирус COVID-19, обнаружили антитела. "У него нет температуры более четырех суток, нет симптомов более суток", - говорится в отчете, распространенном пресс-секретарем Трампа.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп три дня провел в клинике, где проходил курс лечения от коронавирусной инфекции, но уже благополучно вернулся в Белый дом и приступил к своим обязанностям.