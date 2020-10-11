Клинические симптомы Covid-19 включают проявления со стороны центральной нервной системы - пропажу обоняния и вкуса. Однако неясно, получает ли возбудитель болезни - коронавирус - доступ к ЦНС и вызывает ли он ее патологические изменения. Немецкие ученые решили исследовать ткань головного мозга умерших от Covid-19 людей на предмет воспалительных изменений и наличия SARS-CoV-2 в ЦНС.

О результатах их работы пишет авторитетный журнал The Lancet.

В ходе исследования ученые изучили особенности головного мозга 43 пациентов в возрасте от 51 года до 94 лет, умерших с 13 марта по 24 апреля 2020 года в Гамбурге (Германия). У всех умерших был положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Пациенты умерли в больницах, домах престарелых или дома в возрасте от 51 года до 94 лет. Свежие ишемические поражения были выявлены у 6 (14%) пациентов. 37 (86%) пациентов имели астроглиоз (аномальное увеличение количества клеток под названием астроциты) во всех обследованных зонах. SARS-CoV-2 был обнаружен в мозге 21 (53%) из 40 обследованных пациентов. При этом вирусные белки SARS-CoV-2 найдены в черепных нервах, происходящих из нижнего ствола мозга, и в изолированных клетках ствола мозга. Наличие SARS-CoV-2 в ЦНС не было связано с тяжестью невропатологических изменений.

В целом невропатологические изменения у пациентов с Covid-19 кажутся легкими, причем наиболее частой находкой являются выраженные нейровоспалительные изменения в стволе мозга. Доказательств повреждения ЦНС, непосредственно вызванного SARS-CoV-2, найти не удалось.

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