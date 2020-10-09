Патрульные полицейские Белой Церкви, что в Киевской области, прибыли на 15-й километр автодороги Киев - Одесса на вызов о совершении ДТП с пострадавшими. Там они обнаружили угнанный в Европе мотоцикл.

Как сообщает в Фейсбук пресс-служба патрульной полиции Белой Церкви, инцидент произошел 4 октября.

На месте аварии пострадавший в ней мотоциклист рассказал копам, что неизвестный водитель на неустановленном авто совершил маневр, не убедившись в его безопасности. После этого владелец стального коня не справился с управлением и упал со своего транспортного средства, получив травмы.

Стражи порядка заметили, что на мотоцикле отсутствует государственный номерной знак. А во время проверки документов заметили признаки подделки свидетельства о регистрации.

Полицейские решили сверить номера деталей мотоцикла по базе данных Интерпола. Выяснилось, что транспортное средство находится в международном розыске, так как было угнано в Италии в октябре 2013 года.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств дела.

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