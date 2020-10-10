Столичные правоохранители поделились видео погони за мотоциклистом без шлема, которого удалось остановить лишь заблокировав. Оказалось, водитель был пьян.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

"Полицейские, патрулируя на Кольцевой дороге, заметили мопед марки Musstang, водитель которого двигался без мотошлема. Требование полицейских осуществить остановку водитель проигнорировал и ускорил движение. Вскоре патрульные остановили мопед путем блокировки. Водитель бросил свое транспортное средство и начал убегать. Инспекторы догнали его и задержали", - указано в сообщении.

Отмечается, что задержанный проявлял признаки алкогольного опьянения, результаты алкотеста показали 2,98 промилле, что превышает норму почти в 15 раз.

Таким образом парень нарушил сразу два положения - ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП.

Напомним, в в Кривом Роге полицейские устроили погоню за "Москвичом", который протаранил их авто и пытался скрыться. Остановить нарушителя удалось только стрельбой.

Как сообщала "Страна", мотоциклист в селе Грабов Ровненской области устроил погоню с полицией. Ролик с задержанием нарушителя набрал более миллиона просмотров.