Появилось видео погони полицейских по ночному Киеву за пьяным мотоциклистом без шлема
Столичные правоохранители поделились видео погони за мотоциклистом без шлема, которого удалось остановить лишь заблокировав. Оказалось, водитель был пьян.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.
"Полицейские, патрулируя на Кольцевой дороге, заметили мопед марки Musstang, водитель которого двигался без мотошлема. Требование полицейских осуществить остановку водитель проигнорировал и ускорил движение. Вскоре патрульные остановили мопед путем блокировки. Водитель бросил свое транспортное средство и начал убегать. Инспекторы догнали его и задержали", - указано в сообщении.
Отмечается, что задержанный проявлял признаки алкогольного опьянения, результаты алкотеста показали 2,98 промилле, что превышает норму почти в 15 раз.
Таким образом парень нарушил сразу два положения - ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП.
Напомним, в в Кривом Роге полицейские устроили погоню за "Москвичом", который протаранил их авто и пытался скрыться. Остановить нарушителя удалось только стрельбой.
Как сообщала "Страна", мотоциклист в селе Грабов Ровненской области устроил погоню с полицией. Ролик с задержанием нарушителя набрал более миллиона просмотров.