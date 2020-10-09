Вечером 9 октября пресс-служба ЦИК сообщала, что в избиркоме коронавирусом заражены 34 сотрудника. А чуть позже стало известно, что в аппарате Центральной избирательной комиссии уже у 36 человек подтвержден Covid-19.

Как пишет "Интерфакс-Украина", такую статистику озвучил в эфире телеканала "Интер" член ЦИК Юрий Мирошниченко.

"63 человека из состава аппарата Центральной избирательной комиссии находятся на больничном. 36 лиц с подтвержденным Covid", - сказал Мирошниченко.

По его словам, такая же ситуация наблюдается и в территориальных избирательных комиссиях, но там существует механизм замены членов. Кадры же ЦИК незаменимы.

"Членов центральной избирательной комиссии заменить нельзя. У нас сейчас двое находятся на больничном", - пояснил Мирошниченко.

При этом он отметил, что несмотря на вызовы, связанные с эпидемией, местные выборы состоятся со стопроцентной вероятностью. Он напомнил, что согласно законодательству, только введение чрезвычайного или военного положения могут стать причинами для переноса выборов.

Ранее "Страна" приводила советы Минздрава Украины, как уберечь сотрудников от коронавируса.

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