Недавний визит Владимира Зеленского в Великобританию, которую президент представили как чуть ли не прорыв на "западном" направлении, британские СМИ уже назвали "пощечиной в лицо ЕС".

Речь идет о подписании ряда документов между Украиной и Британией, которые последняя будет использовать в торгах с Евросоюзом. Что европейцам вряд ли понравится.

"Страна" проанализировала, что пишет о визите и его итогах британская пресса.

В пику Брюсселю

СМИ отмечают, Лондон по факту не может пока заключать такие договоры, поскольку все еще ведет торги с ЕС о том, что получит после выхода из союза.

"Для Британии такие договоры должны прийти на смену торговле на условиях Европейского союза, который она покинула. Но какими будут правила торговли между королевством и самим ЕС, официальный Лондон и Брюссель еще не договорились", - пишет Русская служба Би-би-си.

Daily express назвал торговое соглашение с Украиной "жестоким ударом Бориса Джонсона по ЕС", намекнув, что тот использовал Зеленского, чтобы позлить ЕС.

"Это шаг, который, как предполагают, стал огромной пощечиной ЕС", - пишет издание.

Соглашение призвано сблизить торговую и внешнюю политику Великобритании и Украины после Brexit.

"Новое партнерство не только пойдет на пользу Brexit в Великобритании, но и как предполагается в обнаруженных отчетах, этот шаг также нанесет серьезный ущерб Брюсселю", - поясняет Express.

Далее идет разъяснение, почему соглашение может не понравиться ЕС.

После референдума о "брексите" ЕС пытался убедить Великобританию следовать модели "Украина плюс" и установить отношения с Брюсселем, аналогичные отношениям с Киевом.

В 2017 году Ги Верхофштадт, лидер группы "Альянс либералов и демократов за Европу", заявил, что соглашение об ассоциации между Великобританией и ЕС на основе статьи 217 Лиссабонского договора было бы "лучшим решением".

Согласно Статье 217, соглашение об ассоциации "часто заменяет соглашение о сотрудничестве, тем самым укрепляя отношения между партнерами", согласно Европейской службе внешних связей.

В статье Лиссабонского договора, уже вступившей в силу между ЕС и Албанией, Алжиром, Боснией и Герцеговиной, Чили, Египтом и рядом других стран, включая Украину, говорится: "Союз может заключить с одной или несколькими третьими странами или международными организациями соглашения о создании ассоциации, включая взаимные права и обязанности, совместные действия и особую процедуру".

Зато виски рекой

А некоторые эксперты шутя главным достижением договора называют беспошлинный ввоз в Украину шотландский виски. Ведь, как говорится на сайте британского правительства, "Украина - это растущий рынок шотландского виски, на который в 2019 году было экспортировано более 1 миллиона бутылок. Это соглашение гарантирует, что шотландский виски получит доступ на украинский рынок по беспошлинным тарифам".

Другие называют договор "важным". Как пишет Guardian, соглашение поставит отношения между двумя странами после Брексита на новую, более тесную основу.

Примечательно, что некоторые издания главным героем публикаций о визите Зеленского сделали не самого Зеленского, а главу его офиса Андрея Ермака.

Во время выступления в аналитическом центре Сhatham House Ермак оправдывался за недостаточно жесткую, как это, вероятно, может показаться в Лондоне, политику по отношению к России.

Ермак продвигал мысль, что Зеленский сознательно стремится не провоцировать вражду с Россией.

"Стратегия не в том, чтобы проводить большие военные парады и не в том, чтобы по телевидению обвинять россиян во всех наших бедах, - жизни украинцев это не спасет. Мы должны проявлять осторожность и хладнокровие, чтобы продвигать интересы Украины и использовать все возможные платформы для переговоров ради снижения напряженности и спасения жизней", - цитирует Ермака Guardian.

Как Украина британские верфи спасет

Guardian, цитируя Ермака, сообщает, что Великобритания готова предоставить Украине летальное оружие. Речь идет о крупном контракте на поставку вооружений и ссуду в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы помочь украинскому флоту со строительством новых кораблей, пригодных для использования в Черном море.

"Британия выделит Украине кредит на 1,25 млрд фунтов сроком на 10 лет на поставку восьми ракетных катеров типа "Барзан", - пишет Би-би-си.

Первые два из них будут построены в Британии, оставшиеся - в Украине.

Украину, которая несравненно беднее Британии, рисуют чуть ли не спасителем английского судостроения. Cделка по строительству военных кораблей, как полагает Telegraph, может стимулировать отрасль, у которой мало заказов.



Например, последний раз суда "Барзан" строились в 1990-х годах для Катара. И теперь для соответствия современным требованиям потребуется ряд обновлений.

"Строительство первых нескольких судов в Великобритании будет стимулом для переживающих сложный период британских верфей, у которых мало иностранных контрактов", - пишет Telegraph.