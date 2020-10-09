В лесу около поселка Белая Криница, что в Житомирской области, мужчина с огнестрельным оружием начал охоту за грибником, преследуя подстреленную "жертву".

Об этом сообщает ТСН.

Так, 35-летний Михаил Решотник пошел в лес с другом за грибами, и через несколько минут после разделения пострадавший увидел за спиной знакомого, который регулярно приезжает в село из Киева. Несколько месяцев назад между ними даже произошла драка.

Однако охотника такая встреча не смутила - тот решил подстрелить Михаила и продолжал преследование раненного в лесу.

"Со спины подошел, я повернулся к нему. Он говорит: "Ты попался". И выстрелил мне в ногу. Я в шоке начал от него убегать, а он за мной стал гнаться", - рассказал Михаил.

После чудесного спасения мужчина вызвал скорую помощь и полицию, указав на дом стрелка. Здание брали штурмом, однако внутри никого не оказалось - 49-летний нападавший нашелся в Киеве, а в его квартире обнаружили целый арсенал.

"Нарезное, резиновый пистолет зарегистрирован и помповое ружье. По специальности он охранник, работал в частных и государственных фирмах", - отметил глава следственного отдела Радомышльского отделения полиции Артем Тетерский.

Пока что о движении дела, мотивах и показаниях стрелка ничего неизвестно, однако соседи рассказывают, что нападавший бредил стрельбой.

"Местные боятся в ту посадку ходить, там постоянно стрельба. У них вся улица постреляна, и заборы, и все", - добавила местная жительница Алла.

На данный момент известно лишь, что стрелку грозит пожизненное заключение за покушение на убийство.

Видео: YouTube / ТСН

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