Известная российская социальная сеть "ВКонтакте", с работой которой в Украине уже несколько лет борются местные политики и силовики, изменила свой фирменный логотип и дизайн всего сайта.

Об этом сообщает блог социальной сети.

Так, изменена десктопная версия, логотип и введен собственный шрифт. Логотип стал ярче, да и все цвета на сайте сделали более выразительными.

Кроме того, теперь логотип дополняет название соцсети на кириллице фирменным шрифтом VK Sans, который вскоре станет доступен пользователям.

Как отмечается, вскоре нововведение затронет и "Еда ВКонтакте", "Такси ВКонтакте", "Работа ВКонтакте" и прочие сервисы.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к компаниям Google и Apple, чтобы предотвратить распространение социальной сети "Вконтакте" в Украине. Иностранных партнеров призвали привести их деятельность на территории нашей страны в соответствие с национальным законодательством.

Как сообщала "Страна", в течение следующих 6 месяцев Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработает новую стратегию кибербезопасности. В рамках ее реализации ведомство создаст "систему учета" украинских пользователей социальной сети "ВКонтакте".