Минздрав создаст рекомендации касательно новых карантинных ограничений для украинцев на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Интер".

"Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые мы… предложим на следующем заседании правительства", - заявил он. Однако, по словам министра, жесткого карантина, как весной, уже не будет.

Степанов также отметил, что возможно будут ограничения в работе некоторых учреждений или запрет на проведение определенных массовых мероприятий, помимо нынешних ограничений.

Напомним, в Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 9 октября. За последние сутки заразилось еще 5 804 человека, излечилось 2 417 пациентов и скончалось 89.

Как сообщала "Страна", в Минздраве напомнили о десяти правилах, выполняя которые, можно снизить или вовсе исключить заболеваемость коронавирусом среди сотрудников.