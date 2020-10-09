В отдел министерства внутренних дел Тарногского района Вологодской области пришел молодой мужчина, состоящий под надзором как условно освобожденный. Во время общения с правоохранителями он внезапно достал из сумки живого крокодила.

Об этом сообщает сайт "Вести Вологда".

Освобожденный по УДО местный житель 1993 года рождения в отделе полиции хотел попросить письменного разрешения на переезд. Новым местом для жительства молодой человек выбрал Сочи.

Когда он извлек из сумки крокодила, то пояснил, что решил позаботиться о нем, так как в скором времени наступят холода, и рептилию необходимо перевезти на юг страны. Видимо, этим соображением и обусловлен выбор Сочи в качестве нового места жительства.

Полицейские изъяли животное. Сейчас они решают вопрос о перевозке экзотического животного в ветеринарную клинику. Там специалисты проверят его состояние здоровья. После этого крокодила передадут в зоозащитную организацию.

Ранее "Страна" рассказывала о диком случае в Африке, где мужчина сбежал из изоляции по коронавирусу, и его съел крокодил.

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