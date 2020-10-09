Из-за плановых технических работ в ночь на воскресенье, 11 октября, "ПриватБанк" приостановит обслуживание транзакций по банковским картам, приложения "Приват24", а также терминалов и банкоматов.

Об этом в пятницу, 9 октября, информирует пресс-служба финансового учреждения.

В "ПриватБанке" заявили, что с 00:30 до 07:30 11 октября будет проводиться обновление программного обеспечения процессингового центра. Поэтому желающим не остаться без денег в ночь воскресенья лучше запастись наличными.

"В этот период временно будут недоступны транзакции по карточкам, работа Приват24 для физических лиц и для бизнеса, а также сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов" - говорится в сообщении.

Представители банка отметили, что благодаря работам, которые будут проводиться в этот период, будет улучшена работа систем и сервисов, связанных с операциям по картам.

"Готовимся, чтобы ваш шопинг во время сезонных распродаж был простым и быстрым. Простите за возможные неудобства!" - добавили в пресс-службе "ПриватБанка".

Напомним, что подобные технические работы в "Привате" уже проводились весной этого года, после масштабного сбоя в мобильном приложении банка.