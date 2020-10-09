На территории запорожского заброшенного завода команда местных зоозащитников и киевских спасателей 15 часов освобождала пса Тимошку, который просидел в шахте около пяти месяцев.

Об этом на своей странице в Facebook написала зоозащитница Мария Говяда.

"На Кичкасе, территория кремний полимера, в колодце с мая месяца сидит молодой кобелек Тимоша! В тех местах собак очень много, Тимоша из робких, его все гоняли, вот он и провалился в эту яму. Девушка, что опекает собаку и пенсионер испробовали все возможные варианты. Ничего не получается. Тимошка не выходит, даже если его три дня не кормят", - сообщали активисты в начале спасательной операции.

По словам Говяды, местные жители подкармливали собаку и много раз пытались достать из ловушки, однако самостоятельно это не получалось, а идти на руки собака не хотела даже, проведя без еды несколько дней.

Спасти Тимошку удалось 8 октября после усердной 15-часовой работы зоозащитников и спасателей из Киева, которых вызвали накануне. Теперь животному ищут новых хозяев, хотя пес после жизни в шахте стал еще пугливее.

"Собаку достали из шахты! Тимошка спасен. К нам приехала Киевская команда спасения животных Kyiv Animal Rescue Group", добавила активистка.

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, зоозащитники из киевской команды спасения животных отчитались о помощи, оказанной на прошлой неделе очутившимся в беде нашим меньшим братьям. В отчете указан один курьезный случай, когда здорового пса-самца приняли за больную беременную самку.

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