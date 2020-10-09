В мире второй день подряд отмечается рекордное число новых случаев заражения коронавирусом. Если в четверг было выявлено почти 339 тысяч инфицирований, то 9 октября уже свыше 350 тысяч.

Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как проинформировали в ВОЗ, за последние сутки тесты подтвердили 350 766 заражений. Наибольший прирост случаев инфицирования зарегистрирован в Индии - 70 496. Второе место занимают США с 52 458 заболевшими.

Всего в мире с начала пандемии было зарегистрировано свыше 36 миллионов заболевших. К настоящему моменту более 27 миллионов человек выздоровели, а более миллиона умерли.

Ранее "Страна" сообщала. что в ВОЗ создали специальную группу, чтобы изучать случаи повторного заражения коронавирусом.

Мы также приводили данные о заражениях по Украине на 9 октября.