Кабинет министров согласовал проект закона о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по борьбе с нелегальной миграцией и проект соответствующего распоряжения правительства.

Соответствующее решение было принято в пятницу, 9 октября, в ходе заседания Кабмина.

"Одобрение проекта закона обеспечит выход Украины из соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией и согласно статье 24 Закона "О международных договорах Украины" позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для осуществления выхода Украины из данного соглашения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ожидается, что выход из этого соглашения освободит украинскую сторону от выполнения формальных обязательств, которые вытекают из соглашения.

В министерстве внутренних дел отметили, что в случае выхода из этого соглашения национальные интересы нашей страны в отношениях Украины с государствами СНГ в сфере борьбы с незаконной миграцией не пострадают. По данным ведомства, с момента ратификации данного соглашения Украиной, его положения не применялись, поскольку статьей 5 действующего решения определено, что незаконные мигранты, которые были обнаружены на территории одной из сторон, подлежат депортации в государства выезда, если иное не предусмотрено международными договорами.

В МВД уточнили, что в случае, если нелегальные мигранты прибыли на территорию одной из сторон соглашения из другой страны, то они, при наличии доказательств, подлежат передаче последней.

В министерстве добавили, что на данный момент Украиной уже подписан ряд международных соглашений, которые регулируют вопросы, указанные в соглашении СНГ.

"Учитывая неактуальность соглашения, а также принимая во внимание то, что соглашение не применяется на практике, во исполнение решения СНБО от 2 мая 2018 года "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ", введенного в действие указом Президента от 19 мая 2018 года № 139, возникает необходимость выхода из указанного соглашения", - отмечается в пояснительной записке.

Кабмин поддержал представление данного законопроекта в Верховной Раде для дальнейшего его рассмотрения народными депутатами.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.

Ранее мы писали, что в сентябре Верховная Рада провалила голосование по законопроекту о выходе из Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в создании межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров.