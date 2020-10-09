В ВОЗ отдельно изучат случаи повторного заражения коронавирусом в мире
Всемирная организация здравоохранения создала специальную группу, члены которой будут изучать случаи повторного заражения коронавирусом.
Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове во время брифинга 9 октября, который транслировался в Твиттере организации.
Информация о повторных заражениях уже довольно давно поступает из разных стран, однако у ВОЗ нет оценки, какое количество населения инфицируется по второму разу. В ВОЗ попытаются дать такую оценку, а также изучить разницу между иммунными ответами при первичном и повторном заболевании и серьезность протекания болезни во второй раз.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/IyMNzCfTJG— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 9, 2020
Всего в мире с начала пандемии зарегистрированы уже более 36 миллионов зараженных коронавирусом. Более 27 миллионов человек выздоровели, а более миллиона умерли.
Между тем в России еще в апреле подсчитали, что около 5-10 процентов людей рискуют повторно заразиться коронавирусом, так как у них не вырабатываются антитела.
Как ранее писала "Страна", украинская нардеп от "Евросолидарности" Яна Зинкевич стала первым парламентарием, которая заразилась коронавирусом второй раз.