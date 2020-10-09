Всемирная организация здравоохранения создала специальную группу, члены которой будут изучать случаи повторного заражения коронавирусом.

Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове во время брифинга 9 октября, который транслировался в Твиттере организации.

Информация о повторных заражениях уже довольно давно поступает из разных стран, однако у ВОЗ нет оценки, какое количество населения инфицируется по второму разу. В ВОЗ попытаются дать такую оценку, а также изучить разницу между иммунными ответами при первичном и повторном заболевании и серьезность протекания болезни во второй раз.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрированы уже более 36 миллионов зараженных коронавирусом. Более 27 миллионов человек выздоровели, а более миллиона умерли.

Между тем в России еще в апреле подсчитали, что около 5-10 процентов людей рискуют повторно заразиться коронавирусом, так как у них не вырабатываются антитела.

Как ранее писала "Страна", украинская нардеп от "Евросолидарности" Яна Зинкевич стала первым парламентарием, которая заразилась коронавирусом второй раз.