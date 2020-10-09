В Минздраве напомнили о десяти правилах, выполняя которые, можно снизить или вовсе исключить заболеваемость коронавирусом среди сотрудников.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Напоминаем о простых, но действенные советы, как уберечь сотрудников на рабочем месте от COVID-19", - указано в сообщении.

Так, рекомендуется регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами рабочие поверхности, с которыми регулярно контактируют сотрудники. Необходимо вести тщательный контроль за регулярным мытьем или дезинфекцией рук каждого работника.

Для этого на месте работы всегда должны быть наполненные дозаторы с дезинфектором и антибактериальное мыло в санитарной комнате. Также у каждого должно быть свое личное пространство и не менее полутора метра дистанции между каждым сотрудником.

Немаловажно мониторить правила въезда и эпидемиологическую ситуацию в других странах при отправке работника в командировку. То же самое касается и поездок в другие регионы Украины - посещения зон с большей опасностью заразиться лучше избегать.

В случае первых симптомов простуды следует отправить сотрудника на домашнее лечение. В случае, если это невозможно, нужно выделить ему отдельное пространство, и маски для их смены каждые два часа, а также минимизировать контакт с другими работниками.

Важно не только правильно использовать средства индивидуальной защиты, но и правильно их утилизировать в специальные закрытые контейнеры для масок и использованных салфеток.

В любом случае самая безопасная работа - это работа на дому, без необходимости контактировать с пассажирами общественного транспорта, коллегами и так далее.

Напомним, Кабмин одобрил ряд инициатив, направленных на борьбу с распространением Covid-19 в Украине. В частности, правительство распорядилось провести эксперимент по использованию плазмы для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, привлечь к тестированию на Covid-19 частные лаборатории и выделить деньги на закупку систем подачи кислорода.

Как сообщала "Страна", Кабмин на заседании изменит критерии для определения региона в "красную" зону коронавирусного карантина, однако этого не произошло.