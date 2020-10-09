Пока американская корпорация Apple только готовится презентовать свои новые продукты, в сети появилась дополнительная информация о начинке нового iPhone 12, выхода которого ожидают уже в этом месяце. Гаджет получит новый тип дисплея и поддержку сетей 5G.

Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил в Twitter известный сетевой блогер Ice Universe со ссылкой на посты в китайской социальной сети Weibo.

По данным источника, осенью этого года Apple представит четыре новых смартфона - iPhone 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Все новинки получат новый экран Super Retina XDR с покрытием Ceramic Shield, изготовленным из прочного керамического материала. Тем не менее, вопреки предыдущим сообщениям ряда инсайдеров, телефоны не будут поддерживать частоту экрана в 120 герц.

Также стало известно, что гаджеты получат поддержку 5G, быструю беспроводную зарядку мощностью 15 ватт под названием MagSafe и возможность съемки видео в формате Dolby Vision HDR.

Напомним, презентация Apple состоится уже во вторник, 13 октября. Эксперты ожидают, что именно тогда американская компания представит миру долгожданные iPhone 12.

Также мы писали о ориентировочных ценах на новые смартфоны от американской корпорации. Желающим обзавестись новинкой с минимальными характеристиками придется раскошелиться как минимум на 18 400 гривен.