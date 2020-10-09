Ручная стирка тканевых масок неэффективна. Фото: vgr.by

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия) рекомендуют ежедневно стирать тканевые маски, чтобы снизить вероятность заражения и передачи вирусов, в том числе SARS-CoV-2. В противном случае средство защиты не защитит, а повысит риск подхватить инфекцию.

О результатах работы ученых пишет сайт Medicalxpress.

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Согласно анализу сотрудников университете, тканевые маски необходимо ежедневно стирать при высоких температурах.

"И тканевые маски, и хирургические должны считаться загрязненными после использования. В отличие от хирургических масок, которые утилизируются после использования, тканевые надевают повторно. Хотя может возникнуть соблазн использовать одну и ту же маску несколько дней подряд или быстро помыть или протереть вручную, наши исследования показывают, что это увеличивает риск заражения", - сказала проводившая исследование профессор Рэйна Макинтайр.

Исследователи проанализировали неопубликованные данные рандомизированного контролируемого исследования 2015 года, которое до сих пор остается единственным по эффективности тканевых масок в предотвращении вирусных инфекций. В работе содержатся данные 2011 года из Вьетнама о том, стирали ли работники здравоохранения свои маски ежедневно, и если да, то как. Результаты показали, что если тканевые маски стирать в больничной прачечной, они так же эффективно защищают, как и хирургические.

Важно учитывать, что исследование проводилось более пяти лет назад, когда маски не проверяли на защиту от SARS-CoV-2 - вместо этого в анализ включили распространенные респираторные патогены, такие как грипп, риновирусы и сезонные коронавирусы.

Анализ основан на самооценке данных мытья и проводился медицинскими работниками в палатах повышенного риска в медицинских учреждениях.

"Несмотря на то, что обычные люди, носящие тканевые маски, вряд ли вступают в контакт с таким же количеством патогенов, как медицинский работник в палате повышенного риска, мы все же рекомендуем ежедневную стирку тканевых масок", - говорит профессор Макинтайр.

Согласно анализу, мытье масок вручную не обеспечило должной защиты. Медицинские работники, стиравшие СИЗ вручную, имели вдвое больший риск заражения по сравнению с теми, кто пользовался услугами больничной прачечной. 

Что касается режима стирки, то ВОЗ рекомендует машинную стирку масок с горячей водой при температуре 60 градусов Цельсия и со стиральным порошком. Результаты анализа подтверждают эту рекомендацию. При такой температуре ручная стирка невозможна. 

Кроме того, исследователи обнаружили, что двухслойные маски из хлопчатобумажной ткани в условиях больницы не так эффективны, как хирургические. И нестиранные тканевые СИЗ потенциально повышают риск заражения их обладателей по сравнению с теми, кто вообще не носит маски.

Ранее "Страна" сообщала, что португальские ученые изобрели маску, которая полностью нейтрализует коронавирус.

Мы также приводили объяснение ученого из США, почему каждый человек должен носить маску.

 

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