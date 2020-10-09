В Болгарии, неподалеку от турецкой границы между населенными пунктами Елхово и Лесово, маршрутка врезалась в грузовик, которым управлял украинец. Погибли три человека.

Об этом в пятницу, 9 октября, передает ТСН.

По информации журналистов, в грузовую фуру, за рулем которой находился гражданин Украины, врезался микроавтобус с пассажирами. В результате столкновения погиб водитель маршрутки и двое людей находящихся в ней в момент аварии.

Пострадали 15 пассажиров, часть из них в тяжелом состоянии. Их планируется госпитализировать в медучреждение в Софии.

На данный момент обстоятельства аварии выясняют правоохранители. Предварительно, грузовик стоял в очереди на пересечение границы, когда в него врезался микроавтобус.

Видео: YouTube/ ТСН

Напомним, недавно в Эстонии, в волости Саку, что недалеко от Таллина, произошло ДТП, в результате которого погиб гражданин Украины.

Ранее мы писали о том, что украинцы вышли на первое место антирейтинга по приросту случаев ДТП с их участием на польских дорогах за 2019 год.