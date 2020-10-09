Отравление троих военных угарным газом в Житомирской области, в результате которого они скончались, предположительно произошло из-за неисправного газового прибора.

Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Предварительно, из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912). Признаков пожара нет. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении

Напомним, утром в четверг, 8 октября, в селе Новоивницкое Житомирской области обнаружили мертвыми троих военных, которые служили по контракту. Двоим умершим родом из Сумской и Днепропетровской области было по 23 года, а еще одному, уроженцу Черновцов - 21. Все тела были найдены в арендованной ими квартире.

В полиции основной версией смерти военнослужащих назвали отравление угарным газом.