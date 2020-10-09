Кабинет министров одобрил законопроект министерства внутренних дел об изменении процедуры выдачи номеров. Ожидается, что водителям придется самостоятельно выбрать, где будут произведены номерные знаки для их автомобилей, сервисные центры МВД будут выдавать только свидетельство о регистрации.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в пятницу, 9 октября.

Так, заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров указал, что проектом закона предлагается передать изготовление номерных знаков для транспорта, подлежащего государственной регистрации, и номерных знаков для разовых поездок субъектам хозяйствования.

На данный момент Главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендерную процедуру по заказу, изготовлению и закупке номерных знаков на авто. После этого закупленные автономера передаются в региональные сервисные центры МВД, которые, в свою очередь, отправляют их в территориальные сервисные центры МВД. По словам Гончарова, такая процедура является слишком сложной и экономически невыгодной.

"Раньше при регистрации транспортного средства человек получал свидетельство о регистрации и номерной знак. Теперь будет получать только свидетельство, а уже автономер заказывать в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту. Наша инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД. Надеемся, народные депутаты также поддержат законопроект и это будет еще один шаг к упрощению процесса предоставления государственных услуг", - заявил замминистра внутренних дел.

Согласно проекту закона, автовладельцы смогут через электронные кабинеты сами искать свободные номерные знаки по сервисным центрам, бронировать их и заказывать изготовление у специализированных фирм. Последние могут выставлять любой ценник, главное условие - чтобы номерной знак соответствовал отверженному государственному образцу.

То есть, с одной стороны, не нужно будет платить за выдачу необычного номера, как это происходит сейчас, с другой - нужно будет заказывать и оплачивать изготовление номеров. Сейчас коммерческие фирмы предлагают такую услугу за 450-500 гривен. Но непонятно как изменятся цены, если с рынка исчезнут "бюджетные" номера.

Напомним, недавно в Украине начали выдавать водителям электромобилей специальные "зеленые номера".

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