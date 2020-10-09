В Индонезии, которая славится оригинальными подходами в борьбе с коронавирусом (там нарушителей масочного режима кладут в гробы), предложили очередную нестандартную меру. В столице страны Джакарте намерены маркировать специальными наклейками дома жителей, которые сидят на самоизоляции. Эта мера вызвала неоднозначную реакцию.

О нововведении сообщает местное издание The Jakarta Post.

Эпидемиологи поясняют, что наклейки будут информировать следящих за соблюдением карантина местных полицейских и других людей о состоянии здоровья тех, кто живет в помеченных домах. Эта мера поможет предупредить гостей, планирующих посетить дом.

При этом для самоизоляции дома нужно выполнить ряд требований. Не которые из них довольно сложные, например, наличие в доме отдельной ванной комнаты для зараженного коронавирусом.

Власти заверяют, что наклейки не означает, что жителей дома хотят опозорить. Использование наклеек оговорено в постановлении губернатора Джакарты об изоляции.

Эта мера у многих вызвала недоумение и неприятие. Омбудсмен Джакарты Тегу Нугрохо заявил, что маркировка дома может привести к стигматизации бессимптомных пациентов с коронавирусом, самоизолирующихся у себя дома.

"Люди могут избегать их", - сказал он. Он предложил правительству усилить роль общественных контролеров, чтобы помочь следить за соблюдением самоизоляции.

Тем временем в городе стали заполняться центры самоизоляции, так как число случаев COVID-19 растет. Под такие центры городская администрация подготовила бывшую деревню спортсменов в Кемайоране и некоторые отели.

С нарастающей волной заболеваемости борются во всем мире. Например, в Италии увеличили штрафы за отсутствие маски с 400 до тысячи евро.

А курорт Бали останется закрытым для туристов до конца года.