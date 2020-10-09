Кабинет министров обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с предложением ввести санкции против Никарагуа из-за назначения властями республики консула в аннексированном Крыму.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в пятницу, 9 октября

Так, Кабмин предлагает ввести секторальные санкции в связи с незаконными действиями правительства Никарагуа, которое без согласия Украины назначила почетного консула в оккупированном Крыму.

По словам вице-премьера - министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова, "жесткие секторальные санкции" будут сигналом об официальном послании украинского народа отдельным правительствам государств, таких как Никарагуа.

Теперь данную инициативу рассмотрят в СНБО, а также в Верховной Раде, после чего соответствующий документ должен подписать президент Владимир Зеленский.

Напомним, в прошлом году комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила о планах посетить аннексированный Крым.

Также мы рассказывали о том, как почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиелья незаконно заплыл в акваторию Крыма через Керченский пролив в ходе российских соревнований.