В Днепровском райсуде Киева в качестве свидетеля допросили осужденного на 4 года за нападение на Екатерину Гандзюк Владимира Васяновича, которому активистка при жизни собирала деньги на протезы. 8 октября он дал показания по делу против председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и Алексея Левина, обвиняемых в заказе убийства Гандзюк. Об этом сообщает УНИАН.

В суде Васянович рассказал, что его участие в нападении заключалось в том, что он отвозил и вывозил с места преступления других нападавших, занимался наблюдением за Гандзюк. Также по его словам, за несколько месяцев до нападения один из организаторов, Сергей Торбин, предложил ему и другим исполнителям преступления работу в охранной фирме в Херсоне. Непосредственно перед нападением Торбин сказал Васяновичу, что с Гандзюк надо разобраться, избить ее или облить кислотой. За избиение предложил 4 тысячи долларов на всех, а за обливание кислотой - 2 тысячи.

Во время судебного заседания у Васяновича спросили, знал ли он, кто такая Екатерина Гандзюк. Он ответил, что нет, но Торбин им сказал, что она сепаратистка, и в 2014 году она поддерживала антимайдан.

Также в суде его спросили, зачем он согласился на это преступление, он сказал: "Наверное, деньги. Нас использовали втемную".

Кроме того, отец Гандзюк спросил, знает ли Васянович, что Екатерина собирала деньги ему на протезы, он ответил, что не знал.

Кроме того, Васянович сообщил, что Торбин, когда рассчитывался с ним и другими нападавшими на Гандзюк, остался доволен, что ее облили кислотой. За это нападавшие на всех получили 4 тысячи долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что подозреваемый по делу Гандзюк Левин явился на суд полуголый.

Также мы сообщали, что Верховный суд вернул старое название улице в Херсоне, переименованной в честь Гандзюк.