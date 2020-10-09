К и без того сложному избирательному процессу добавилась еще одна трудность: заболевание работников ЦИК Covid-19. В Центризбиркоме подтверждены 34 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба ЦИК.

При этом много сотрудников находятся на больничном - 71 из 281. Многие болеющие продолжают работать дистанционно.

"Понимаем серьезность ситуации и принимаем все возможные меры безопасности: температурный скрининг работников дважды в день, обзор врачами людей, у которых подозревают болезнь или контактировавших с больными, сквозное проветривание и дезинфекция помещений, минимизация контактов и тому подобное. Учитывая сложность избирательного процесса, отмечаем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов", - отметили в ЦИК.

На днях "Страна" сообщала, что в Верховной Раде тоже началась локальная эпидемия: коронавирус подхватили 75 человек, есть смертельный случай.

Мы также писали, что ежедневно коронавирус выявляют у десятков служащих ВСУ.