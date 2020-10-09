Владимир Литвин, экс-глава Администрации президента Кучмы и экс-спикер Верховной Рады, в интервью "Стране" рассказал, кто может стоять за убийством Георгия Гонгадзе в 2000-м году. По его словам, заказчики преступления могут находиться не в Украине.

"Я постоянно и настоятельно призывал: пока вы президент (обращаясь к Леониду Кучме - Ред.), требуйте, чтобы это дело было расследовано, и истина была установлена в трагедии с журналистом. Судя по всему, оно блокировалось, в т.ч. в правоохранительных органах и спецслужбах... На это мне один высокопоставленный руководитель из указанной среды отвечал: а там большие уши торчат. Настолько большие, что не достает смелости их дернуть... Возможно потому, что они (уши - Ред.) проросли с Украины за ее пределы", - ответил Владимир Литвин на вопрос, почему расследование убийства Гонгадзе до сих пор не доведено до конца.

При этом Литвин не уточнил, о чьих именно "ушах" идет речь. "Если бы знал, рассказал", - сказал Литвин.

При этом организаторы убийства - в Украине, считает Литвин.

"Если бы не это организованное дело Гонгадзе, то наша страна сейчас была бы в качественно другом состоянии. Не было бы 2004 года, драматических выборов, Майдана, не было бы трагедий 2014 и последующих лет, – у нас была бы другая страна. Следовательно, произошедшее выходит и за рамки Украины. Точнее – инспирирование произошедшего", - говорит Литвин.

Полный текст интервью с Владимиром Литвином можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала, какие неясности остаются в деле об убийстве Гонгадзе спустя 20 лет.