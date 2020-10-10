Владимир Литвин, экс-глава Администрации президента Кучмы и экс-спикер Верховной Рады, опроверг свою причастность к убийству журналиста Георгия Гонгадзе в 2000-м году.

По одной из версий Литвин якобы настраивал Леонида Кучму против Гонгадзе из ревности к владелице "Украинской правды" Алене Притуле. Литвин в интервью "Стране" впервые прокомментировал слухи о том, что его с Притулой связывали романтические отношения.



"Это не соответствует действительности. С распространителями этой версии готов на соответствующую проверку. Что-что, но я хорошо знаю: где, когда и с кем. Эта циничная версия несомненно вброшена теми, кто стоял за организацией этой операции. Спохватившись, они задним числом начали лепить умысел и соответственно разгонять эту брехню", - заявил "Стране" Владимир Литвин.



По его словам, с Аленой Притулой он знаком лишь на уровне "здравствуйте". А саму версию о том, что он мог подстрекать Кучму на убийство Гонгадзе из ревности называет целенаправленным информационным вбросом.

Также он опроверг и версию, что "накручивал" Кучму против Гонгадзе с целью подставить тогдашнего министра внутренних дел Кравченко.

"Это уже вторая ерунда. Версия не выдерживает никакой логики. Я что, мечтал стать министром внутренних дел?", - сказал Литвин.

Полный текст интервью с Владимиром Литвином можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала, какие неясности остаются в деле об убийстве Гонгадзе спустя 20 лет.

