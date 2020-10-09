По состоянию на пятницу, 9 октября, мировые цены на нефть продолжают снижаться, но завершают неделю значительным приростом в связи с очередным ураганом в Мексиканском заливе, а также забастовкой рабочих на нефтяных месторождениях в Норвегии.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на Trading Economic.

Недельный прирост нефтяных цен может стать максимальным с июня.

Так стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 МСК в пятницу составляет $43,09 за баррель, что на $0,25 (0,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Сообщается, что цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,96 за баррель, что на $0,23 (0,56%) ниже уровня предыдущей сессии.

Главный аналитик по нефтяному рынку Rystad Energy Бьорнар Тонхауген отмечает, что нефть на этой неделе продемонстрировала впечатляющий рост, однако он был вызван временными факторами.

"Ураганы, которые приводят к снижению добычи в США, стихнут, и добыча снова вырастет, - цитирует его слова MarketWatch. - То же самое касается забастовки в Норвегии".

Ураган "Дельта", которому была присвоена третья категория, как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу.

По состоянию на четверг, 9 октября, было остановлено 91,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, даёт оценку Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США.

В тоже время в Норвегии в пятницу, 10 октября, проходят переговоры с цель которых предотвратить увеличение масштабов забастовки, угрожающей сокращением добычи нефти и газа в стране на четверть, или 1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, - сообщает S&P Global Platts со ссылкой на стороны спора.

Забастовка, которая началась на прошлой неделе после того, как профсоюз Lederne не смог достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда, уже привела к снижению добычи на 330 тыс. б/с. Норвежская Equinor предупредила об угрозе приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup, являющемся третьим по величине на норвежском шельфе. Добыча на Johan Sverdrup в июле достигла 480 тыс. б/с.

При этом есть вероятность, что Саудовская Аравия выступит за то, чтобы страны ОПЕК отказались от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года, поскольку продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 по всему миру сдерживает спрос, в то время как наращивание добычи Ливией увеличит предложение, - пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее мы рассказывали об убытках, которые понес "Нафтогаз" в 2020 году из-за снижения цен на нефть и газ.

Также сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются после публикации данных министерства энергетики США. В ней говорится об увеличении запасов нефти в стране.